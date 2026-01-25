«Не сдерживайте себя!». Врач объяснил, почему подавление чихания опасно для здоровья

Подавление чихания может обернуться серьезными проблемами для организма, включая повреждение сосудов, органов слуха и зрения. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил Олег Воронцов, заведующий лор-отделением Красногорской больницы Минздрава Московской области.

«Попытка сдержать чихание может иметь неприятные и даже опасные последствия. При этом резко увеличивается давление в дыхательных путях, носовых пазухах и сосудистой системе головы. В редких случаях это может привести к разрыву мелких сосудов, травмам уха или повышению внутриглазного давления», — сказал Воронцов.

Специалист пояснил, что в момент блокировки чиха мощный воздушный поток, не найдя выхода, создает ударную волну давления. Эта энергия распределяется по носоглотке, слуховым трубам и сосудам, что чревато микротравмами. Особенную осторожность, по словам врача, должны проявлять пациенты с диагностированной артериальной гипертензией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как для них риски осложнений выше.

Олег Воронцов также напомнил, что чихание является важным защитным механизмом. Этот рефлекс позволяет дыхательным путям быстро и эффективно очиститься от попавших извне частиц пыли, аллергенов, болезнетворных бактерий или химических веществ, выполняя функцию естественного «санитара» носовой полости.

