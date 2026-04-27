В Серпухове арестовали подозреваемого в убийстве троих человек, совершенном в 1997 году

В Серпухове заключили под стражу 50-летнего мужчину, который подозревается в совершении убийства в 1997 году. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в декабре 1997-го подозреваемый вместе с соучастником решил напасть на знакомых предпринимателей. В вечернее время злоумышленники проникли в квартиру потерпевших, похитили 2 тыс. долларов и нанесли ножами и металлическим топориком множественные ранения женщине и супругам, арендовавшим у нее квартиру. От полученных травм все трое скончались на месте.

Злоумышленники скрылись с места преступления и выехали на территорию Украины. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Недавно личность одного из нападавших установили, и мужчина был задержан в Запорожской области. Уголовное дело в отношении его соучастника выделили в отдельное производство.

