«Я почти не сплю перед концертами»: Олег Газманов признался, что страдает от сильной бессонницы

74-летний народный артист России Олег Газманов, который всегда славился своей энергией и бодростью, неожиданно признался, что испытывает проблемы со сном, пишет Super.ru. Певец пожаловался на сильную бессонницу, которая, по его словам, негативно сказывается на общем самочувствии. Особенно остро эта проблема проявляется в периоды активных выступлений, когда эмоции зашкаливают.

По словам Газманова, перед недавней премией «Шансон года» он практически не сомкнул глаз.

«Столько всего накопилось, столько эмоций, что уснуть просто невозможно», — поделился артист.

Он рассказал, что пробовал разные методы борьбы с бессонницей: делал физические и моральные упражнения, но ничего не помогало. Артист также с иронией заметил, что практикует сон без одежды, но даже это не дает желаемого результата.

Стоит отметить, что еще в ноябре 2025 года в СМИ появлялись тревожные сообщения о том, что у Газманова есть проблемы с позвоночником, однако сам певец категорически опроверг эти домыслы, назвав их бредом. Он заверил поклонников, что его физическое здоровье в полном порядке, и для его поддержания он регулярно выполняет специальный комплекс упражнений.

