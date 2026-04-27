«Осталась без зубов и с дырой в кармане»: туристка отдала стоматологу в Турции 1,8 млн рублей и заплатила еще

38-летняя мать-одиночка Джеки Линн решила подлечить крошащиеся зубы в марте прошлого года. Первый визит стоил ей 3 тысячи фунтов (около 304 тыс. рублей). Но через несколько месяцев она снова обратилась в ту же клинику. Врач решил, что нужно лечить не три корневых канала, а 15. После «лечения» начался ад. Об этом сообщает The Sun.

У Линн подхватила инфекцию крови, ее глаз почернел, лицо чудовищно распухло. Британские медики развели руками: все зубы придется удалить. Стоимость операции и установки протезов — 18 тысяч фунтов (почти 1,8 млн рублей). Это при том, что первое «лечение» уже опустошило кошелек.

Ей установили 12 имплантов. Полость рта до сих пор не зажила. Приходится есть только картофельное пюре и йогурты. За время мучений бедняжка похудела на шесть килограммов. Постоянные зубы ей поставят только в августе 2026 года.

