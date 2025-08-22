Не так страшна, как ее малюют: врач назвал специю, от которой нельзя отказываться

Дефицит соли в рационе может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно для физически активных людей. Об этом заявил кардиолог Аурелио Рохас. Его слова приводит издание La Razon.

Кардиолог Аурелио Рохас предупредил об опасности полного отказа от соли. Специалист пояснил, что настоящую угрозу представляет не обычная соль, а скрытый натрий в ультраобработанных продуктах — фастфуде, полуфабрикатах и готовых пищевых изделиях. Именно избыточное потребление такого натрия связано с развитием проблем с сердцем.

Рохас рекомендует не исключать соль полностью, а контролировать ее потребление и делать акцент на качестве продуктов. Для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы важно ограничивать переработанные продукты, а не натуральную соль в разумных количествах.

Ранее врачи объяснили природу алкогольных провалов в памяти.