Ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ульяна Махова в интервью « Российской газете » развеяла миф о массовой нехватке витаминов у россиян и предупредила о рисках бесконтрольного приема БАДов.

По словам эксперта, реальный дефицит действительно есть лишь по отдельным нутриентам. Лидер по нехватке — витамин D: его недостаток фиксируют у 60–80% жителей России, особенно зимой. В зоне риска — пожилые люди, жители северных широт, те, кто мало бывает на солнце, и люди с темной кожей.

Махова предостерегла от популярных маркетинговых уловок: обещаний, что мультивитамины защитят от всех болезней, идей «детокса» и «очищения» организма, сомнительных индивидуальных «протоколов» на основе недостоверных тестов, а также приема мегадоз витаминов.

Врач назвала группы людей, которым действительно может понадобиться прием витаминов, — но только после лабораторной проверки и по назначению врача. В их числе: планирующие беременность и беременные женщины, дети, пожилые люди, веганы и вегетарианцы, пациенты после бариатрической хирургии, люди с расстройствами пищевого поведения или жесткими диетами, пациенты с хроническими болезнями ЖКТ, а также жители северных регионов и крупных городов (по витамину D).

В качестве главных рекомендаций эксперт выделила приоритет полноценного питания над добавками (нутриенты из еды усваиваются лучше и работают в связке), отказ от приема БАДов «на всякий случай», осторожность с высокими дозировками и индивидуальный подход с учетом возраста, состояния здоровья, образа жизни и принимаемых лекарств.