«Не ждите симптомов». Семь скринингов на рак стали доступны каждому россиянину бесплатно

Граждане имеют доступ к семи скрининговым исследованиям для выявления наиболее распространенных онкологических заболеваний в рамках бесплатной диспансеризации, заявил в интервью РИА Новости лавный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

По его словам, подобного комплексного подхода нет ни в одной стране мира.

Специалист подчеркнул, что в России на протяжении долгих лет функционирует системная модель, направленная на профилактику и раннее обнаружение болезней у населения. Для граждан в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, а после достижения 40 лет ее нужно проходить каждый год.

«В программу диспансеризации помимо базовых обследований включено семь скрининговых исследований, прицельно направленных именно на выявление самых распространенных видов рака. Такого опыта пока нет ни в одной стране мира, и более того, все эти обследования доступны россиянам бесплатно в районной поликлинике», — сказал Каприн.

Он также отметил, что ознакомиться с графиками обследований в зависимости от возраста можно на официальных интернет-ресурсах поликлиник, профильных медицинских центров, а также на сайте Минздрава РФ. В заключение онколог призвал не дожидаться появления симптомов, а использовать уже существующие возможности для ранней диагностики и сохранения здоровья.

