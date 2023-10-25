Нефролог Козина перечислила простые советы, помогающие сохранить почки здоровыми

Заболевания почек могут быть как врожденными, так и приобретенными. По словам врача-нефролога Ольги Козиной, нередко данные важные органы поражаются в итоге неблагоприятного действия лекарственных препаратов или других болезней вроде сахарного диабета, гипертонической болезни, злокачественных новообразований и нарушения метаболизма. Об этом сообщает Life.ru .

Она подчеркнула, что весьма важно вовремя обратиться к врачу для постановки диагноза и своевременного лечения во избежание развития хронической почечной недостаточности.

По мнению медика, наиболее частными заболеваниям являются мочекаменная болезнь, пиелонефрит, диабетическая и гипертоническая нефропатии и поликистозная болезнь.

Она добавила, что для снижения риска заболеваний почек следует каждый день пить необходимый объем воды, убрать из рациона избытки соли, жиров, сахара, белка и алкоголя, следить за уровнем глюкозы в крови и давлением, а также соблюдать гигиену половых органов и мочевыводящих путей.