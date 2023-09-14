Некрозы, ампутация, смерть: что грозит москвичу, которого укусила гремучая змея

«99 процентов подобных случаев — это ошибка в обращении со змеей, вне зависимости от того, агрессивны те или нет. Когда человек ведет себя адекватно и продуманно, ничего не случается. Это как на улице — все знают правила безопасности, но кто-то где-то посмотрит в смартфон и попадет в ДТП», — отметил Черлин.