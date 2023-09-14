Некрозы, ампутация, смерть: что грозит москвичу, которого укусила гремучая змея
Врачи могут не найти противоядие для москвича, которого укусила гремучая змея
Фото: [Социальные сети]
На юго-западе Москвы мужчина попал в больницу после укуса филиппинской куфии. Владимир Черлин, герпетолог и доктор биологических наук, рассказал, как змея попала в столицу, и какая участь ждет пострадавшего.
По словам эксперта, скорее всего, инцидент произошел в домашних условиях.
«На улице это пресмыкающееся не выживет — погода холодная, а это тропическая змея. Герпетологи-любители и террариумисты держат их дома. Они красивые, очень яркие, но чрезвычайно опасные», — объяснил Черлин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Герпетолог считает, что пострадавший сам спровоцировал нападение рептилии.
«99 процентов подобных случаев — это ошибка в обращении со змеей, вне зависимости от того, агрессивны те или нет. Когда человек ведет себя адекватно и продуманно, ничего не случается. Это как на улице — все знают правила безопасности, но кто-то где-то посмотрит в смартфон и попадет в ДТП», — отметил Черлин.
Как оказалось, яд куфии может быть фатальным для человеческого организма. Прогнозы по состоянию мужчины самые неутешительные.
«Яд этой змеи очень опасен, он влияет на нервную систему, внутренние органы, ткани. После укусов могут развиваться мощнейшие некрозы, вплоть до ампутации конечностей, если человек выживает. Это не 100-процентная вероятность смерти, хотя летальные исходы часто бывают, но яд куфии приводит к очень тяжелым осложнениям», — предупредил герпетолог.
Еще одна проблема — поиск подходящего лекарства для пострадавшего. Не исключено, что его просто не смогут найти. Скорее всего, врачи смогут применить какие-то общие средства, снимающие симптомы отравления, но вот раздобыть противоядие будет сложно, хотя оно и существует.
«Куфия — одна из гремучих змей, причем из тех, что в России встречаются редко, даже близко не водятся. Вряд ли сыворотка широко распространена у нас. В больницах держат противоядия от тех змей, которые обитают на территории страны», — подытожил собеседник.
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