Нельзя игнорировать: частые походы «по-маленькому» стали признаком смертельной болезни мужчины

Британец понял, что у него рак простаты четвертой стадии, после того как обратил внимание на участившиеся ночные позывы к мочеиспусканию. Его историей поделилось издание People.

Житель Великобритании отправился в отпуск, во время которого неоднократно просыпался, чтобы сходить в туалет. Это побудило мужчину пройти исследование. Диагноз 49-летнего британца оказался неожиданным — врачи сообщили о неизлечимой форме рака простаты. Также они озвучили неутешительный прогноз — ему осталось не более двух лет жизни.

Несмотря на это, Уэббер уже более десяти лет сохраняет активность. Он начал заниматься бегом и преодолел более 29 тыс. км во время прохождения химиотерапии. Своим примером мужчина продемонстрировал, что даже с серьезным диагнозом можно продолжать вести полноценную жизнь.

