Невролог Ботина перечислила патологии, симптомами которых является онемение в руках и ногах

По словам врача-невролога Анны Ботиной, онемение в руках и ногах может говорить о множестве патологий. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она отметила, что онемение в конечностях может свидетельствовать о проблемах в головном мозге, в позвоночнике и в нервных волокнах. Наиболее частой причиной в первом случае является инсульт, поэтому в таком случае необходимо немедленно вызывать скорую помощь.

По мнению медика, если онемение происходит в связи с проблемами в позвоночнике и данное состояние сопровождается появлением боли, то причина, вероятнее всего, в грыже.

Она добавила, что нервные волокна поражаются при полинейропатии, при туннельном синдроме. Также еще одной причиной онемения в руках и ногах является паническая атака. При этом многие замечали, что при долгом нахождении в одной позе начинает неметь определенная часть тела, однако это является нормальным и быстро проходит.