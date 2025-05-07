Невролог Гайфутдинов пояснил, является ли цифровая грамотность показателем интеллекта

Современная молодежь показывает впечатляющие навыки в работе с технологиями, то есть они быстрее набирают текст, моментально находят информацию в Сети и легко ориентируются в интерфейсах гаджетов. По мнению врача-невролога Рустема Гайфутдинова, тем не менее указанные способности являются только поверхностными и не говорят о развитом интеллекте. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что ключевой проблемой является то, что вышеуказанные технологические умения не переводятся в способность к глубокому анализу, критическому мышлению или решению сложных задач. Умение быстро найти ресторан через приложение или посмотреть развлекательный ролик в TikTok не имеет ничего общего с настоящим интеллектом.

По мнению медика, сильную тревогу вызывает формирование так называемого клипового мышления, когда мозг привыкает к коротким форматам контента, регулярной смене стимулов и поверхностному восприятию информации.

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