Экс-советник президента РФ Клименко перечислил способы борьбы с применяющими ИИ мошенниками

Нейросети являются мощным инструментом, но они, как и любой иной объект, могут быть использованы как во благо, так и во зло: применяться в виде голосовых дипфейков для кражи учетных данных, перевода денег и обхода двухфакторной аутентификации. По словам главы совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, тот же ChatGPT нельзя «обучить» для выполнения незаконных действий, поскольку он может использоваться по-разному. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что злоумышленники на практике на самом деле нередко используют ChatGPT для создания правдоподобных диалогов, которые могут сбить с толку и даже оказать влияние на жертв. Но в таком случае бороться следует не с самим инструментом, а с явлениями, способствующими преступности в интернете.

По мнению экс-советника главы государства, наиболее эффективным методом борьбы со злоумышленником станет не запрет на применение технологий, а устранение анонимности в связи и финансовых операциях. Также важной проблемой является использование анонимных финансовых транзакций. Таким образом, борьба с мошенничеством должна сосредоточиться именно на том, чтобы исключить анонимность в платежах и коммуникациях.

Он добавил, что борьба с недостаточной компьютерной грамотностью населения не принесет значительных итогов. В целом эффективной борьбой с мошенничеством будет создание системы, в которой ни анонимность в связи, ни анонимные финансовые операции не смогут существовать.

Ранее он назвал причины безопасности пользования техникой после взрывов пейджеров в Ливане.