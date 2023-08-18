Невролог Хазиме назвала заболевания, являющиеся причиной головокружений

По словам врача-невролога Юлии Хазиме, есть два типа головокружения — вестибулярное и невестибулярное, причинами которых могут быть разные факторы. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, при невестибулярном головокружении наблюдается потемнение перед глазами, ощущение дурноты, что свидетельствует о наличии стресса, неврологических заболеваний, недомогания, обезвоживания.

Медик отметила, что вестибулярное головокружение проявляется из-за доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения, то есть в полукружных каналах внутреннего уха формируются микрокристаллы солей кальция, которые в свою очередь при смене положения головы раздражают стенки каналов.

По ее мнению, причиной последнего типа головокружения может быть также воспаление вестибулярного нерва, инсульт, мигрень и депрессия.