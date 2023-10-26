Невролог Иванников перечислил три простых варианта предотвращения инсульта

По словам врача-невролога Дмитрия Иванникова, предотвратить инсульт можно, если следовать трем простым правилам: вести дневник артериального давления, контролировать уровень сахара и холестерина в крови. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что следить за факторами риска патологий сердечно-сосудистой и эндокринной систем следует после 30 лет.

По мнению медика, контроль уровня глюкозы дает возможность предупредить развитие сахарного диабета, который сопровождается многими осложнениями на сосуды, нервы и мозг.