Невролог назвала продукты, спасающие от болезни Паркинсона

Рацион питания напрямую влияет на здоровье мозга, и особенно это правило важно соблюдать в пожилом возрасте. Врач-невролог Асарат Комбарова в беседе с aif.ru рассказала, какие именно продукты помогают снизить риски развития болезни Паркинсона.

«Отдавайте предпочтение продуктам, богатым антиоксидантами: ягоды, фрукты, овощи, орехи, а также специи. Они помогают защищать клетки мозга от повреждений», — посоветовала доктор.

Кроме того, специалист рекомендует включить в привычный рацион чай и кофе. Согласно исследованиям, содержащийся в этих напитках кофеин способствует защите нервных клеток от разрушения. Тем не менее злоупотреблять ими не следует: избыточное потребление кофе может провоцировать повышение артериального давления, что создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.

Ранее сообщалось о том, что соединения из цитрусовых фруктов защищают мозг при ишемическом инсульте.