От диет к пользе: диетолог объяснила, почему люди уходят от жестких диет

Мир здорового питания за последние пару лет перевернулся с ног на голову, и к лучшему. Если раньше все помешались на модных диетах — то Дюкан, то кремлевка, то гречка с кефиром, — то сегодня народ, кажется, наконец дорос до осознанного выбора. Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей объясняет : мы перешли от погони за быстрой цифрой на весах к выстраиванию рациона из продуктов, чья польза подтверждена наукой, а не красивой рекламой.

Главный тренд 2026 года, по словам эксперта, — это запрос на «чистую и понятную еду». Люди устали читать этикетки как заклинания и хотят видеть в составе знакомые ингредиенты без двадцати букв «Е». Минимальная обработка, короткий список, отсутствие химии — такая еда ассоциируется с доверием к производителю и осознанным отношением к себе. Второй мощнейший вектор — внимание к кишечнику. Оказалось, что это не просто труба для переваривания, а центр иммунитета, метаболизма и даже нашего настроения. Так что пробиотики и ферментированные продукты теперь добавляют не только в йогурты, но и в снеки, сладости и даже альтернативное молоко.

По ее словам, следующий тренд звучит почти как психотерапия: эмоциональное благополучие через еду. В эпоху неопределенности и стресса люди ищут в тарелке не просто калории, а ощущение комфорта, внутренней устойчивости и безопасности. Еда становится антидепрессантом, только натуральным. Отсюда и взрывной интерес к адресным компонентам: коллаген для красоты, адаптогены и гриб рейши для борьбы со стрессом, яблочный уксус и прочие штуки с конкретным обещанным эффектом. И отдельный взлет переживает белок. Он больше не считается уделом качков в спортзале. Белок теперь для всех — для сытости, для силы, для общего здоровья. Им обогащают все: от батончиков до десертов.

Итог этого эволюционного скачка Дианова формулирует жестко и обнадеживающе: люди отказываются от сложных, мучительных диетических систем в пользу еды, которую легко встроить в обычную жизнь. На первый план выходят не абстрактные калории и БЖУ, а реальная польза, удобство и, что важно, удовольствие. Полезное питание будущего — это не запреты и самобичевание, а целая система прозрачности, заботы о кишечнике, эмоциональной поддержки и функциональности каждого съеденного кусочка. Рынок уже движется туда, остается только подхватить эту философию.

