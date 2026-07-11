По словам врача, ценность овоща — в его составе: природные нитраты в организме преобразуются в оксид азота, который регулирует сосудистый тонус. Кроме того, в свекле есть антиоксиданты (бетацианины и антоцианины), снижающие воспаление, а также калий и магний — они важны для работы сердечно‑сосудистой системы.

Клинические исследования подтверждают, что регулярное употребление свеклы помогает снижать давление, улучшать функцию сосудов и уменьшать воспалительные процессы. При этом опасения насчет нитратов, по мнению эксперта, преувеличены: в умеренных количествах они безопасны. Врач рекомендует есть свеклу свежей или запеченной, можно сочетать ее с другими овощами.