Привидение в центре Петербурга: как отдых туристок превратился в фильм ужасов

Мистический отдых на улице Рубинштейна

Компания из восьми туристок из Белоруссии, приехавших в Санкт-Петербург на выходные, оказалась в центре необычного происшествия. Девушки арендовали квартиру в историческом здании начала XX века на улице Рубинштейна, заплатив за три ночи 57 тысяч рублей. Однако вместо спокойного отдыха гостьи столкнулись с событиями, которые они истолковали как проявления потусторонних сил.

Жалобы на «полтергейст»

По словам туристок, их пребывание сопровождалось пугающими инцидентами. Девушки утверждают, что из кладового помещения постоянно доносились непонятные шумы, в комнатах самопроизвольно мигал свет, а их личные вещи неоднократно меняли свое положение. Особое беспокойство у компании вызвал случай с обувью: перед выходом на прогулку они аккуратно расставили тапочки и туфли в ряд, а по возвращении обнаружили их разбросанными по всей прихожей.

Вынужденное проживание

Несмотря на серьезный испуг и желание как можно скорее покинуть «нехорошую» квартиру, подругам пришлось задержаться в ней до конца срока аренды. Причиной стало отсутствие альтернативных вариантов жилья, способных разместить такую большую компанию из восьми человек в центре города в пик туристического сезона.