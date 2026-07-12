Ле Пен готова к гонке: названа главная идея ее кампании

В интервью газете Journal du Dimanche она пояснила, что речь идет о восстановлении ключевых сфер — промышленности, здравоохранения, образования, безопасности и суверенитета, а также о возвращении должного контроля над границами Франции.

Ле Пен считает центристов своими главными конкурентами — по ее мнению, они продолжат линию действующего президента Эммануэля Макрона. Несмотря на судебный приговор (три года лишения свободы, из которых два — условно, один — с электронным браслетом, и штраф в €100 тыс.), политик сможет участвовать в выборах: Апелляционный суд Парижа сократил срок запрета на участие в выборах с пяти лет до 45 месяцев (30 из них — условно). Ле Пен подтвердила, что намерена баллотироваться в 2027 году (выборы запланированы на 18 апреля и 2 мая) и вскоре начнет кампанию вместе с главой партии Жорданом Барделла.