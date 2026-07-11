Внезапная смерть легенды: почему скончался актер Таганки Юрий Смирнов

Памяти мастера сцены

В возрасте 87 лет внезапно скончался народный артист России Юрий Смирнов. Трагическую новость сообщили в официальном Telegram-канале Театра на Таганке, назвав уход артиста невосполнимой утратой для всего театрального искусства. По информации источников в театре, смерть актера стала полной неожиданностью для коллег и близких.

Творческий путь в Театре на Таганке

Юрий Смирнов был одним из тех, кто закладывал фундамент легендарной «Таганки». С момента основания театра он стал неотъемлемой частью труппы, работая рука об руку с режиссером Юрием Любимовым над созданием уникального художественного языка, прославившего театр на весь мир. Зрители помнят его яркие работы в таких культовых постановках, как «Мастер и Маргарита», «Добрый человек из Сезуана», «Живой», «Берегите ваши лица» и «Десять дней, которые потрясли мир».

Служение искусству до последних дней

Несмотря на почтенный возраст, Юрий Смирнов продолжал активно выходить на сцену, сохраняя преданность своей профессии. Его последней ролью стал профессор Исак Борг в спектакле «Земляничная поляна». В театре подчеркивают, что артист до последнего оставался верен сцене, воплощая лучшие традиции отечественной актерской школы. Коллеги выразили глубокие соболезнования семье и близким артиста.