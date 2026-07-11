Французский журналист-расследователь Ромен Молина, известный своими критическими материалами о коррупции в футболе, действительно выступил с рядом серьезных обвинений в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) и Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

Основные тезисы, которые фигурируют в его недавних публикациях и заявлениях:

Дело Диего Гуачи: Молина утверждает, что ФИФА прекратила расследование в отношении бывшего тренера женской молодежной сборной Аргентины Диего Гуачи, несмотря на обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые пятью футболистками. По версии журналиста, дело было закрыто из-за якобы «недостаточности доказательств».

Вопросы к призовым ЧМ-2022: Журналист заявляет, что часть призовых выплат, причитавшихся сборной Аргентины за победу на чемпионате мира 2022 года, была переведена не на счета национальной федерации (AFA), а в некую компанию из Майами. Молина связывает эту организацию с расследованиями ФБР по фактам мошенничества и отмывания денег.

Влияние и связи: Также Молина критикует сложившуюся систему управления в ФИФА, указывая на тесные связи между высокопоставленными чиновниками организации и руководством южноамериканского футбола, что, по его мнению, ведет к непрозрачному распределению влияния.

Важно отметить, что информация о спорах между американскими компаниями и Ассоциацией футбола Аргентины периодически всплывает в СМИ в разных контекстах. Например, ранее сообщалось о судебных исках к AFA и Лионелю Месси от промоутерских компаний, базирующихся в Майами, из-за невыполнения условий контрактов на проведение товарищеских матчей, однако претензии Молины касаются именно финансовых операций на уровне федерации и ФИФА.

На данный момент ни ФИФА, ни AFA не предоставили подробных официальных опровержений по пунктам, озвученным Молиной в текущем июле.

Что касается сборной Аргентины, она продолжает борьбу на чемпионате мира 2026 года. В рамках ¼ финала турнира аргентинцы проведут матч против сборной Швейцарии.