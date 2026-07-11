Точно ли идеальное здоровье: как Трамп прошел очередной медосмотр и когнитивный тест

Итоги визита в госпиталь

Дональд Трамп поделился в своей социальной сети Truth Social новостями о состоянии своего здоровья после недавнего медицинского осмотра. Президент уточнил, что обследования в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида проводятся для него на регулярной основе — каждые полгода.

В этот раз глава государства проявил инициативу и дополнительно запросил проведение когнитивного теста. По заявлению Трампа, он успешно справился со всеми заданиями, ответив правильно на каждый вопрос. Президент также напомнил, что является единственным американским лидером, который проходил подобное тестирование уже трижды, каждый раз демонстрируя максимальные результаты.

Контекст и дискуссии

Ранее, в мае текущего года, администрация Белого дома публиковала отчет врача, согласно которому по результатам Монреальской шкалы когнитивной оценки Трамп набрал максимально возможный балл — 30 из 30. Однако вопрос состояния здоровья лидера страны остается предметом активных политических обсуждений. Оппоненты президента призывают к большей прозрачности в вопросах раскрытия полных медицинских данных, в то время как сторонники подчеркивают, что президент обладает достаточной работоспособностью для выполнения своих обязанностей.