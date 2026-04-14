«Новая волна уже рядом». Онищенко высказался о распространением оспы обезьян в России

В России ожидается дальнейшая регистрация новых случаев заражения оспой обезьян. В связи с этим необходимо форсировать наращивание объемов производства отечественной вакцины, заявил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Напомним, что в понедельник в Домодедовскую больницу был госпитализирован еще один пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом «оспа обезьян». В настоящее время в медицинском учреждении находятся на лечении два человека.

«Будут (новые случаи - ред.), конечно, куда мы денемся?» - сказал Онищенко, отвечая на вопрос о возможных новых случаях оспы обезьян в России.

Академик также подчеркнул, что необходимо усилить производство вакцины против этого опасного заболевания, после чего следует начинать иммунизацию населения.

Ранее врач Онищенко заявил о заразности штамма «Цикада» при отсутствии симптомов.