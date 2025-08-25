Новую инициативу по поддержке беременных рассматривают в России

В России хотят создать специальные кабинеты под новую должность — советника по абортам для женщин. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на источник в социальных сетях.

В российских клиниках намерены ввести новую должность советника по абортам, что стало темой для обсуждений в медицинском сообществе в соцсетях. Эта инициатива содержится в методических рекомендациях, разработанных Министерством здравоохранения, и направлена на решение актуальных демографических проблем в стране.

По плану, в женских консультациях создадут специальные кабинеты для общения с пациентками, которые нуждаются в информации по вопросам, касающимся беременности и ее прерывания. Там будет сидеть специалист по социальной работе с женщинами в положении.

Он сможет предложить поддержку, советы и разъяснения женщинам, стоящим перед трудным выбором. Цель этого нововведения заключается в повышении демографических показателей в России.

Ранее в России заявили о необходимости аборта при выявлении психических отклонений у беременных.