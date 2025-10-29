Новый аппарат для малоинвазивных операций поступил в больницу Дубны

В Дубненской городской больнице начали активно применять новейший электрохирургический блок LigaSure для проведения малоинвазивных операций. Оборудование позволяет выполнять полноценные хирургические вмешательства, включая удаление новообразований и камней, через минимальные разрезы и с незначительной кровопотерей. Технология доступна как для взрослых, так и для юных пациентов.

По словам заведующего хирургическим отделением Тараса Тарасюка, ключевое преимущество нового метода — значительное сокращение времени восстановления пациентов. Это позволяет уменьшить срок пребывания в стационаре, что выгодно самому пациенту и повышает пропускную способность отделения, помогая большему количеству людей в сжатые сроки. Аппарат наиболее востребован в урологии и общей хирургии.

Принцип работы аппарата основан на том, что при рассечении тканей происходит моментальное запаивание мелких кровеносных сосудов. Это сводит кровопотерю к минимуму и позволяет хирургу работать прицельно на поврежденном органе, не затрагивая соседние здоровые ткани.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что дубненские врачи прочно удерживают лидирующие позиции в регионе по количеству малоинвазивных вмешательств. Он поблагодарил градообразующие предприятия города за помощь в оснащении больницы, подчеркнув, что это достижение важно для всех жителей северного Подмосковья.