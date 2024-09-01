Новый портативный аппарат УЗИ поступил в Шатурскую больницу

В кабинете УЗИ Шатурской больницы пополнение — новый портативный ультразвуковой-аппарат, который был приобретен в рамках реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что функционал нового ультразвукового аппарата позволяет лучше проводить исследование. Он имеет датчики, которые лучше генерируют ультразвук и, соответственно, картинка становится четче. Яркость изображения позволяет врачу, который проводит диагностику, более точно сформировать заключение.

«Кроме того, аппарат по-настоящему портативный — он весит всего 6 килограмм, что является большим преимуществом при перевозке из одного отделения в другое, его можно использовать для лежачих пациентов в стационаре и пациентов реанимации», — рассказал врач ультразвуковой диагностики Тарлан Джафаров.

Примечательно, что портативный ультразвуковой аппарат уже запущен в работу.