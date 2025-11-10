Новый вирус, сравнимый с COVID-19, распространяется по миру и тревожит врачей
JAMA: вирус PCB вызвал тревогу у медиков из-за схожести с COVID-19
В мире зафиксировано быстрое распространение нового респираторного вируса PCB, вызывающего симптомы, схожие с обычной простудой. Однако, по данным исследователей, инфекция приводит к тяжелым осложнениям и по уровню опасности сопоставима с COVID-19. Об этом сообщает журнал JAMA Network Open, передает интернет-издание «Абзац».
Около 5–10% пациентов с симптомами простуды на самом деле заражены вирусом PCB. Хотя его распространенность ниже, чем у гриппа или коронавируса, последствия могут быть столь же серьезными, рассказал автор исследования из Сингапурской больницы общего профиля Иэн Ви.
Согласно опубликованным данным, около 5% госпитализированных пациентов с PCB умерли от осложнений. У зараженных чаще фиксируются аритмия, тромбоз, инсульт и сердечная недостаточность. По совокупности показателей вирус превзошел COVID-19.
Исследователи предупреждают, что болезнь особенно опасна для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. PCB может привести к длительным последствиям, включая проблемы с дыханием и сердцем.
