Нутрициолог Гусакова определила безопасную дозу кофеина
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В мире есть множество видов чая, но два из наиболее популярных — это черный и зеленый. По словам нутрициолога Вероники Гусаковой, при этом в чае содержится весьма большой объем кофеина. Об этом сообщает Life.ru.
Она добавила, что безопасной дозой кофеина в сутки для взрослых считается 400 мг.
По мнению специалиста, наиболее выраженными симптомами передозировки кофеина являются нервозность и повышенная тревожность, тремор, бессонница, учащенное сердцебиение, головная боль, повышенное потоотделение.
Она отметила, что избегать чрезмерного употребления чая следует беременным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, бессонницей и имеющим чувствительный желудок.