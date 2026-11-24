Одиннадцатилетняя ученица Петровской гимназии из подмосковной Балашихи Полина Моргунова установила мировой рекорд в подтягиваниях на перекладине в финале Кубка мира по силовым видам спорта «Звездные воины: Битва джедаев», сообщает издание REGIONS.

Турнир мультиспортивной федерации «НАП» прошел в Москве 21 и 22 ноября. Выступая в дисциплине стритлифтинг, юная спортсменка подтянулась 32 раза, превзойдя прежнее женское мировое достижение на два повторения. Кроме того, девочка побила семейный рекорд старшего брата Николая, который ранее подтягивался 24 раза.

Отец рекордсменки, бывший редактор и режиссер программ телеканала «НТВ» Сергей Моргунов, рассказал, что семья переехала в Подмосковье из Испании полгода назад. По словам мужчины, дочь с детства увлекалась силовыми упражнениями, предпочитая турник плаванию и гимнастике, а к прошедшим соревнованиям целенаправленно готовилась с августа.

Помимо спорта, школьница занимается вокалом, рисованием и игрой на саксофоне, а также владеет несколькими иностранными языками. Сейчас Моргунова уже начала подготовку к весеннему чемпионату.

Ранее в Одинцове водитель спас автомобилистов от ДТП.