Дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме и продолжают обеспечивать безопасность и бесперебойное движение транспорта на региональной сети дорог в условиях снегопада. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На линии задействованы более 410 единиц специализированной техники и 980 дорожных рабочих. При необходимости на региональные дороги оперативно выйдет дополнительное количество спецтехники. Специалисты проводят уборку снега, обработку проезжей части противогололедными материалами, очищают тротуары и остановочные павильоны.

Водителей призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.