Очевидцем происшествия стала жительница 9-го микрорайона. По ее словам, десятки машин притормаживали перед препятствием и проезжали мимо, но остановиться решился только один мужчина. В городских пабликах поступок неизвестного автомобилиста вызвал бурное одобрение, поскольку в дождь или темноту такой предмет на скоростной дороге мог привести к тяжелому ДТП.

Юрист Сергей Самсонов пояснил, что очистка дорог входит в обязанности профильных служб, однако действия мужчины не нарушают закон и расцениваются как предотвращение угрозы. При этом эксперт напомнил о необходимости включать аварийную сигнализацию на трассе.

Психолог Мария Волкова добавила, что водитель преодолел так называемый эффект свидетеля, когда люди в опасной ситуации перекладывают ответственность на окружающих. По мнению специалиста, подобные примеры альтруизма вдохновляют общество на взаимопомощь.

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