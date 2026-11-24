Неизвестный герой с Минского шоссе: в Одинцове водитель спас автомобилистов от ДТП
REGIONS: Водитель в Одинцове убрал с Минского шоссе опасный мусор от грузовика
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В подмосковном Одинцове водитель убрал с проезжей части Минского шоссе крупный фрагмент обшивки бампера грузовика, предотвратив возможную аварию, сообщает издание REGIONS.
Очевидцем происшествия стала жительница 9-го микрорайона. По ее словам, десятки машин притормаживали перед препятствием и проезжали мимо, но остановиться решился только один мужчина. В городских пабликах поступок неизвестного автомобилиста вызвал бурное одобрение, поскольку в дождь или темноту такой предмет на скоростной дороге мог привести к тяжелому ДТП.
Юрист Сергей Самсонов пояснил, что очистка дорог входит в обязанности профильных служб, однако действия мужчины не нарушают закон и расцениваются как предотвращение угрозы. При этом эксперт напомнил о необходимости включать аварийную сигнализацию на трассе.
Психолог Мария Волкова добавила, что водитель преодолел так называемый эффект свидетеля, когда люди в опасной ситуации перекладывают ответственность на окружающих. По мнению специалиста, подобные примеры альтруизма вдохновляют общество на взаимопомощь.
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