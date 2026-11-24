Оклады государственных и муниципальных служащих в Нижегородской области не будут индексироваться в 2027 году. Данная мера необходима для обеспечения сбалансированности регионального бюджета. Обсуждение соответствующего законопроекта прошло на заседании профильного комитета Законодательного собрания региона. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Власти планируют приостановить индексацию размеров ежемесячного денежного вознаграждения по государственным должностям, окладов гражданских и муниципальных служащих до 1 января 2028 года. Кроме того, нововведение коснется и других социальных гарантий: до 2028 года чиновникам не будут предоставлять единовременную субсидию на приобретение жилого помещения, а также компенсацию санаторно-курортного лечения при наличии медицинских показаний.

Министр финансов области Ольга Сулима пояснила, что документ фактически дублирует аналогичный закон, принятый на 2026 год.

К сожалению, ситуация с бюджетом Нижегородской области в 2027 году осталась прежней, поэтому ограничения выдвинули снова, — отметила глава ведомства.

По ее словам, инициатива направлена исключительно на поддержание финансовой стабильности региона в условиях сохраняющегося бюджетного дефицита.

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