В Подмосковье на федеральных трассах устраняют последствия снегопада, на линии работают 380 единиц спецтехники из 554 готовых к работе в зимних условиях. Специалисты проводят очистку дорожного покрытия и обработку противогололедными материалами, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».

Из-за снегопада сложная погодная обстановка сохранится в ближайшие сутки на всех направлениях. Водителей призвали воздержаться от загородных поездок. ФКУ Упрдор «Россия» напомнило о необходимости повышенного внимания при движении в условиях снегопада и снижения видимости, соблюдения безопасной дистанции.

В сообщении добавили, что движение по всем подведомственным ФКУ Упрдор «Россия» федеральным автодорогам (в их числе — М-2 «Крым», М-4 «Дон» (старое направление), М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», М-10 «Россия», А-103 Щелковское шоссе, А-104 Дмитровское шоссе, А-106 Рублево-Успенское, А-108 «Московское большое кольцо», А-109 Ильинское шоссе, Р-22 «Каспий») осуществляется в штатном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.