Старопечатную Библию XVIII–XIX веков на церковнославянском языке выставили на продажу на городской доске объявлений в подмосковной Черноголовке. Об этом пишет портал REGIONS.

Автор публикации указал, что старинное издание подойдет для пополнения частной коллекции. По предварительным оценкам, книга была напечатана ориентировочно в XVIII веке, однако ее точный возраст еще предстоит установить специалистам. Подобные фолианты сохранились в небольшом количестве и редко появляются в открытой продаже, поэтому находка привлекла внимание историков и библиофилов.

Житель наукограда Анатолий Валентинов отметил, что старинные книги хранят владельческие записи и пометки на полях, позволяющие изучать быт людей прошлых столетий. По мнению горожанина, важно, чтобы такие артефакты не оседали исключительно в закрытых собраниях, а оставались доступными для научной работы исследователей.

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