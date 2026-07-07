Ученые сделали тревожный прогноз о будущем женской фертильности

К 2036 году число женщин в возрасте от 35 до 49 лет, столкнувшихся с бесплодием, может значительно увеличиться. Такой прогноз представили авторы исследования, опубликованного в научном журнале Lancet.

По оценкам ученых, через 10 лет показатель бесплодия среди женщин этой возрастной группы может вырасти примерно на 50%. В результате с проблемой невозможности зачать ребенка могут столкнуться около 80 миллионов человек.

Исследователи выделили несколько факторов, которые могут влиять на рост показателей. Среди них названы хронический стресс, избыточный вес, перенос рождения детей на более поздний возраст, а также ограниченный доступ к современным методам лечения и репродуктивным технологиям.

Авторы работы считают, что вопросы репродуктивного здоровья необходимо активнее включать в государственные и международные программы здравоохранения. Специалисты также рекомендуют не откладывать обследования и своевременно обращаться за медицинской помощью при возникновении проблем.