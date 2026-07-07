SpaceX сделала исторический запуск, изменивший будущее космоса

Компания запустила аппарат с бетавольтаическим источником энергии, который в будущем может помочь исследовать темные районы Солнечной системы. Об этом пишет RTVI.

Компания SpaceX впервые вывела на околоземную орбиту коммерческий спутник с ядерным источником питания. Запуск состоялся в рамках миссии Transporter-17 с помощью ракеты Falcon 9 с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Всего во время миссии на орбиту отправили 81 космический аппарат. Среди них оказался демонстрационный спутник BOHR, созданный американской компанией City Labs. Его главная задача — проверить возможность использования бетавольтаического элемента для обеспечения космических аппаратов энергией.

Новая технология основана на бета-распаде трития. В отличие от традиционных радиоизотопных термоэлектрических генераторов, которые используют тепло от распада плутония, такой источник напрямую преобразует излучение с помощью полупроводника в электрический ток.

Глава City Labs Питер Кабауи назвал запуск важным этапом для развития коммерческого применения ядерной энергии в космосе. По его словам, технология может в будущем снизить зависимость спутников от солнечных батарей.

Пока BOHR также оснащен обычными солнечными панелями, однако разработчики рассчитывают, что подобные источники энергии смогут использоваться в районах, где солнечный свет ограничен. Среди возможных направлений применения называют исследование полюсов Луны и других удаленных областей Солнечной системы.

В компании подчеркнули, что тритиевые системы отличаются низким уровнем радиоактивности и рассчитаны на безопасное использование при запуске и эксплуатации.