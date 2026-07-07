Управляющим компаниям грозят штрафы за одну распространенную ошибку

Государственная дума приняла закон, устанавливающий штрафы за препятствование доступу операторов связи в многоквартирные дома для установки и обслуживания оборудования. Об этом пишет ТАСС .

Изменения внесли в статью 9.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Новые нормы предусматривают ответственность для организаций, управляющих многоквартирными домами, если они нарушают порядок взаимодействия с операторами связи при размещении, эксплуатации или демонтаже сетей.

Для должностных лиц размер штрафа составит от ₽10 до ₽40 тысяч. Юридическим лицам придется заплатить от ₽100 до ₽500 тысяч.

Авторы инициативы отметили, что на практике возникают ситуации, когда управляющие компании создают препятствия для работы операторов связи. Среди нарушений называются отказ в доступе к общедомовому имуществу, навязывание дополнительных договоров и требований по оплате за размещение оборудования.

По мнению разработчиков закона, такие действия ограничивают конкуренцию на рынке услуг связи и могут негативно влиять на интересы жителей многоквартирных домов.