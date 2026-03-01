Обнаружены 37 белков, которые «замораживают» процесс старения у 100-летних людей

Швейцарские ученые совершили неожиданное открытие: биохимический состав крови людей, перешагнувших 100-летний рубеж, гораздо ближе к показателям молодых (30–60 лет), чем к крови 80-летних. Результаты проекта SWISS100, реализованного университетами Женевы и Лозанны, были опубликованы в журнале Aging Cell (AC).

Специалисты сравнили образцы крови трех групп: 39 долгожителей (100–105 лет), 59 человек в возрасте 80 лет и 40 добровольцев 30–60 лет. Анализ затронул 724 белка сыворотки, включая маркеры воспаления и сердечно-сосудистых рисков.

Главный вывод: по 37 ключевым белкам профиль столетних участников значимо ближе к «молодой» группе. Тем не менее, это касается лишь 5% от общего числа изученных соединений. Авторы подчеркивают: речь идет не об остановке старения, а о существенном замедлении ряда его механизмов.

Наиболее яркие различия коснулись белков окислительного стресса — главного ускорителя старения клеток. У долгожителей их уровень был заметно ниже. Интересно, что концентрация защитных антиоксидантных белков у них также снижена. Ученые полагают, что это не недостаток защиты, а следствие того, что организм изначально меньше в ней нуждается из-за слабого окислительного повреждения.

Помимо этого, у столетних участников сохранялись в норме белки, отвечающие за состояние внеклеточного матрикса, и был снижен уровень воспалительных молекул (например, интерлейкина-1 альфа). Их липидный и углеводный обмен также показал более здоровый профиль, в частности, хорошо сохранился белок DPP-4, критически важный для регуляции инсулина и глюкозы.

Исследователи напоминают, что генетика объясняет лишь четверть феномена долголетия. Огромную роль играют образ жизни, питание, активность и социальные связи — факторы, способные минимизировать воспаление и окислительный стресс.

