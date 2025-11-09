В России зафиксирован рост продаж рецептурных снотворных препаратов на 60%. Об этом сообщает Mash со ссылкой на данные аптечных сетей, передает Life.ru .

По информации источника, увеличение спроса связано с ростом числа случаев хронической бессонницы среди россиян. Люди все чаще жалуются на трудности с засыпанием, поверхностный сон и утреннюю усталость.

Как отметили специалисты, основной причиной стало постоянное чувство тревоги, перегрузка информацией и злоупотребление гаджетами перед сном. Многие граждане, не дожидаясь естественного восстановления режима, обращаются к врачам за рецептурными препаратами.

Сомнологи предупреждают, что бесконтрольный прием снотворных может привести к зависимости, ухудшению когнитивных функций и проблемам с дыханием во сне. По словам врача-сомнолога Анастасии Черновой, таблетки могут временно облегчить засыпание, но не решают корень проблемы.

Медики советуют бороться с нарушениями сна естественными методами: отказаться от кофеина и алкоголя за несколько часов до сна, снизить время использования гаджетов, проветривать спальню и ложиться в одно и то же время. Также специалисты рекомендуют вечерние прогулки, дыхательные практики и расслабляющие ванны.

Ранее сообщалось, что дневной сон зачастую ведет к «эффекту разбитости».