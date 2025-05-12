Офтальмолог Баласанян пояснила опасность ультрафиолета для зрения у детей

По словам врача-офтальмолога Виктории Баласанян, ультрафиолетовое излучение коварно, поскольку его разрушительное воздействие заметно совсем не сразу, однако со временем оно повышает риски развития катаракты, повреждения сетчатки и прочих опасных патологий. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она подчеркнула, что именно дети находятся в особой группе риска, поскольку хрусталики их глаз пропускают на треть больше вредных лучей, чем у взрослого, что создает риск развития фотокератита, известного как ожог роговицы, а также ведет к преждевременному помутнению хрусталика, дистрофическим изменениям сетчатки и развитию близорукости.

По мнению медика, с целью не допустить фатальных осложнений важно регулярно проводить профилактические осмотры детей в специализированных глазных клиниках.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье спасли ребенка, который чуть не ослеп после травмы глаза ручкой.