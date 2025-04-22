В Подмосковье спасли ребенка, который чуть не ослеп после травмы глаза ручкой
Врачи в Подмосковье спасли ребенка, который мог ослепнуть после травмы глаза
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля доставили восьмилетнего мальчика, который получил тяжелое ранение глаза ручкой во время игры с одноклассниками. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врачи выявили у него разрывы роговицы, радужки и хрусталика с массивным кровотечением. Ему провели экстренную операцию и восстановили нормальное положение всех структур глаза, после чего выписали домой. Однако после выписки специалисты зафиксировали неблагоприятную динамику.
«Постепенно внутри глаза стали образовываться тяжи — уплотненные волокна — и пленки, которые стали следствием реакции на травму. Когда появились первые признаки того, что тяжи начали провоцировать отслойку сетчатки, мы выполнили внутриглазную операцию с целью исключить риски осложнений», — сказал врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза Сабир Казиев.
По его словам, операция прошла успешно, зрение пациенту сохранили. Ему предстоит пройти восстановление, после чего он сможет вернуться к обычной жизни.
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