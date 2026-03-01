Офтальмолог рассказал, как обычная простуда может лишить зрения
Офтальмолог Казанцев: «Туман» и вспышки в глазах после гриппа — это сигнал SOS
Фото: [Эпидемия гриппа и ОРВИ/Медиасток.рф]
Даже банальная простуда способна спровоцировать необратимые изменения в органах зрения. В беседе с aif.ru врач-офтальмолог Антон Казанцев предупредил о скрытой угрозе, которую несут инфекционные заболевания для глаз.
По словам специалиста, во время болезни, будь то грипп, ОРВИ или аденовирусная инфекция, под удар попадают не только слизистая носа и горла, но и тонкие структуры глаза. Инфекционный процесс часто вызывает обострение имеющихся офтальмологических проблем.
«При ОРВИ, гриппе, аденовирусных и других инфекциях страдает не только общее самочувствие, но и структура глаза. Глазные заболевания могут давать обострения, пациент отмечает ухудшение зрения, появление «тумана», вспышек, искажения линий», — отметил Казанцев.
Врач акцентировал внимание на том, что появление боли, световых вспышек или резкое падение качества зрения в период выздоровления или сразу после перенесенной инфекции требует немедленной консультации офтальмолога. Промедление в таких случаях может стоить здоровья глаз.
