Около 15 млрд рублей направят на ремонт объектов здравоохранения Подмосковья в будущем году

В следующем году в Московской области планируется привести в порядок больше 120 объектов здравоохранения.

На эти цели предусмотрено порядка пятнадцати миллиардов рублей. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов доложила первый зампред правительства Светлана Стригункова.

«Финансирование на 2024-й год у нас увеличивается — это порядка пятнадцати миллиардов рублей. У нас очень крупные объекты в ремонте — это МОНИКИ, наш 15-й корпус, и Жуковская больница, тоже очень большая. Всего у нас запланированы тридцать семь объектов капитального ремонта и восемьдесят семь — текущего», — отметила Светлана Стригункова.

По ее словам, все графики согласованы с подрядчиками и включены в контракты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе планируют построить крупный областной медицинский центр.