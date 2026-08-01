Посадка по лицу и NFC: как Минтранс изменит поездку в автобусах и трамваях с 1 сентября
Минтранс утвердил новые правила пассажирских перевозок с 1 сентября 2026 года
С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу обновленные правила перевозок пассажиров на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях, легковом такси и заказных рейсах). Нововведения, утвержденные Министерством транспорта РФ, направлены на цифровизацию оплаты и повышение информированности граждан о комфорте поездок, пишет Life.ru.
Главные изменения для пассажиров и перевозчиков
- Новые способы оплаты и посадки: Расширяется использование бесконтактной оплаты через NFC, а также внедряется посадка и оформление билетов с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Для подтверждения льгот пассажиры смогут использовать приложение «Макс».
- Прозрачность условий и комфорта: Перевозчиков обязали заранее информировать пассажиров о наличии в транспорте кондиционеров, туалетов, медиасистем и багажных полок. Если тариф зависит от класса комфорта, эти данные должны быть указаны прямо в билете, а также на сайтах и в кассах.
- Данные о перевозчике в салоне: Внутри транспортных средств регулярных маршрутов теперь обязаны размещать не только имя водителя, но и прямой контактный телефон компании или ИП.
- Четкие правила для автовокзалов: Уточнены условия пользования инфраструктурой: пассажиры получают право бесплатно пользоваться залами ожидания и туалетами за 1 час до отправления и в течение 1 часа после прибытия рейса.