Срочное заявление СК: следователи выехали на место трагедии на Кудринской площади
РИА Новости: СК начал проверку по факту взрыва в ресторане на Кудринской площади
Следственный комитет РФ официально подтвердил факт происшествия на Кудринской площади в центре Москвы и приступил к установлению всех обстоятельств ЧП. В ведомстве заявили, что точное количество погибших и пострадавших в настоящий момент уточняется, пишет РИА Новости.
Обстановка на месте ЧП и данные экстренных служб
- Ход расследования: На месте происшествия работают следователи, криминалисты и экстренные службы города. Выясняются детали произошедшего и причина взрыва (по предварительной версии очевидцев — разгерметизация газового оборудования на кухне ресторана).
- Оцепление и работа оперативных служб: Район сталинской высотки оцеплен. На месте дежурят многочисленные экипажи скорой помощи и пожарные расчеты.