До последнего глотка: нарколог Казанцев раскрыл главный симптом начальной стадии алкоголизма
Нарколог Казанцев: утреннее опохмеление говорит о закрепившейся зависимости
Психиатр-нарколог и психотерапевт Алексей Казанцев в интервью изданию 360.ru назвал ключевые симптомы, которые указывают на формирование и закрепление алкогольной зависимости. По мнению специалиста, главным маркером является постепенная утрата самоконтроля. Об этом пишет НСН.
Основные маркеры и симптомы зависимости
- Утрата количественного контроля: Человек не может остановиться после первой дозы спиртного и продолжает пить до предельно возможной степени опьянения или до состояния полного отключения (засыпания за столом).
- Утреннее опохмеление: Привычка снимать похмельный синдром новой порцией алкоголя на следующий день указывает на то, что зависимость уже фактически закрепилась на физиологическом уровне.
- Утрата контроля над жизнью: Человек осознает наличие важных планов и ответственности на завтрашний день, но не способен прекратить выпивать, убеждая себя в том, что «все под контролем».