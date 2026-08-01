До последнего глотка: нарколог Казанцев раскрыл главный симптом начальной стадии алкоголизма

Утрата количественного контроля: Человек не может остановиться после первой дозы спиртного и продолжает пить до предельно возможной степени опьянения или до состояния полного отключения (засыпания за столом).

Утреннее опохмеление: Привычка снимать похмельный синдром новой порцией алкоголя на следующий день указывает на то, что зависимость уже фактически закрепилась на физиологическом уровне.