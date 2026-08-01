День пророка Илии 2 августа: главные запреты, молитвы об урожае и почему нельзя купаться

2 августа православная церковь совершает торжество в честь святого пророка Илии — одного из самых почитаемых ветхозаветных праведников, жившего в IX веке до Рождества Христова.

В народном календаре дата получила название Ильин день. Предки верили, что пророк мчится по небесам на огненной колеснице, а раскаты грома и вспышки молний — это его вечная битва с нечистой силой и защитой праведных людей.

Подвиг святого пророка Илии

Пророк Илия жил во времена царя Ахава, когда народ израильский отпал от истинной веры и стал поклоняться языческому богу Ваалу. По молитве Илии на землю обрушилась трехлетняя засуха. Лишь после того, как пророк посрамил жрецов Ваала на горе Кармил и народ раскаялся, по молитвам Илии пролился обильный дождь.

За свою пламенную веру, бескомпромиссную честность и духовную чистоту пророк Илия был взят живым на небо в огненной колеснице.

В чем духовный смысл праздника

Смысл 28 июля и 2 августа — в непреклонной верности Богу, очищении сердца от греха и укреплении духа. День памяти пророка Илии напоминает о том, что праведная молитва имеет великую силу и способна преобразить даже самую тяжелую жизненную ситуацию.

Что можно делать 2 августа

Побывать на праздничном богослужении и зажечь свечу у иконы святого пророка Илии.

Молиться об урожае и семейном благополучии: Илию просят об исцелении болезней, защите дома от молнии, пожаров и врагов.

Собрать праздничный обед: на Руси 2 августа выпекали свежий хлеб из нового урожая и угощали им нищих и соседей.

Что категорически нельзя делать 2 августа

Купаться в открытых водоемах. По народному поверью, с Ильина дня «вода остывает», а нечистая сила прячется в реках и озерах.

Работать в поле и огороде. В знак уважения к пророку в этот день не жали и не косили, боясь, что гроза сожжет снопы.

Ссориться, сквернословить и проявлять злобу. Негативные эмоции и брань в день грозного пророка считаются тяжелым грехом.

Что нужно сделать для благополучия и здоровья

Чтобы привлечь в дом Божье благословение, окропите жилище святой водой, поблагодарите Господа за хлеб на столе и прочитайте молитву пророку Илие о защите семьи.

Кто празднует именины 2 августа

Именины отмечают: Илья, Александр, Алексей, Георгий, Ефим, Иван, Константин, Николай, Петр, Сергей.

Какой праздник будет завтра

На следующий день, 3 августа, церковь чтит память преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима Печерских — время молитв о хранении языка от зла и душевном спокойствии.