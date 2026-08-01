Сенсация в Каспийске: махачкалинское «Динамо» заставило «Локомотив» капитулировать
РИА Спорт: махачкалинское «Динамо» заставило «Локомотив» капитулировать
Махачкалинское «Динамо» одержало сенсационную победу над московским «Локомотивом» со счетом 2:1 в матче второго тура Российской Премьер-Лиги. Набрав 6 очков из 6 возможных, дагестанский клуб единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата, пишет РИА Новости.
Ключевые моменты и события матча
- Ход игры: «Локомотив» вышел вперед на 31-й минуте благодаря голу Вадима Ракова. Во втором тайме махачкалинцы переломили ход встречи: Миро сравнивал счет на 57-й минуте, а Никита Глушков на 73-й минуте принес победу хозяевам.
- Травма вратаря: В эпизоде с голом Миро голкипер гостей Антон Митрюшкин столкнулся со своим защитником Евгением Морозовым, получил повреждение колена и был вынужден уступить место в воротах Илье Лантратову.
- Дебют в составе гостей: В возрасте 18 лет за основной состав «Локомотива» дебютировал воспитанник академии железнодорожников полузащитник Илья Еремеев.
- Турнирное положение и след. тур: На старте сезона «Динамо» одержало две победы подряд (ранее над «Факелом» 2:1), а «Локомотив» набрал лишь 1 очко. В 3-м туре махачкалинцы сыграют 9 августа с московским «Динамо», а «Локомотив» 8 августа примет «Акрон».