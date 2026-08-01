Отели больше не в моде: почему туристы в Турции массово пересаживаются на съемные квартиры
РИАН: турагент Кашыр объяснила отказ иностранных туристов от отелей в Турции
Представитель туриндустрии Дениз Кашыр, прокомментировав свежую статистику Института статистики Турции (TÜİK), отметила, что рост цен на отели, транспорт и сопутствующие услуги приводит не к падению общего интереса к стране, а к смещению спроса. Все больше путешественников делают выбор в пользу аренды апартаментов и частных домов или останавливаются у родственников, пишет РИА Новости.
Главные цифры и тренды из отчета TÜİK
- Спад основных показателей: Во втором квартале 2026 года доходы Турции от туризма сократились на 2,6% в годовом выражении (до $15,87 млрд), а общий поток иностранных гостей снизился на 5,1%.
- Поиск экономии: В условиях подорожания гостиничного сектора туристы стараются оптимизировать расходы, выбирая форматы проживания с кухней («как дома») и отказываясь от классических отельных пакетов.
- Визиты к близким: Статистика зафиксировала, что 60,3% проживающих за рубежом граждан Турции, приехавших во втором квартале, остановились у родных и друзей, что также подтверждает уход от традиционного отельного размещения.
- Российский поток: Несмотра на общую тенденцию в регионе, турпоток из России за первое полугодие 2026 года показал небольшую положительную динамику — рост на 1,4% (составив 2,6 миллиона поездок).