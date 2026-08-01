Отели больше не в моде: почему туристы в Турции массово пересаживаются на съемные квартиры

Представитель туриндустрии Дениз Кашыр, прокомментировав свежую статистику Института статистики Турции (TÜİK), отметила, что рост цен на отели, транспорт и сопутствующие услуги приводит не к падению общего интереса к стране, а к смещению спроса. Все больше путешественников делают выбор в пользу аренды апартаментов и частных домов или останавливаются у родственников, пишет РИА Новости.